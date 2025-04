27-Jährige nach Brand in Chemnitzer Wohnung in Gefängnis

Die Bewohner haben sich in Sicherheit gebracht. Gegen eine Person laufen Ermittlungen.

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz an die Altenhainer Straße in Bernsdorf gerufen worden. Dort war im Bad einer Wohnung in der ersten Etage Dämmwolle in einem Versorgungsschacht in Brand geraten.