35-Jährige in Chemnitz vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer seit Sonntagnachmittag vermissten Chemnitzerin. Diese könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei sucht nach einer vermissten 35-Jährigen aus Chemnitz. Frenzy S. verließ den Angaben zufolge am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, ihre Wohnung an der Schiersandstraße und fuhr mit einem weißen Kombi Kia Ceed in unbekannte Richtung davon. Sie kehrte seitdem nicht zurück. Womöglich hält sie sich auf dem angrenzenden Kaßberg auf. Die...