35-Jähriger bedroht Mann mit Machete in Chemnitz

Einsatzkräfte umstellten das Haus im Flemminggebiet und fanden in der Wohnung des Täters weitere Waffen.

Chemnitz.

Ein 35-Jähriger soll am Freitagabend im Flemminggebiet einen Mann mit einer Machete bedroht haben. Nach ersten Informationen handelte es sich bei dem Betroffenen um einen Telekommunikationsvertreter. Im Anschluss soll der aggressive Mann Reifen eines geparkten Autos zerstochen haben und in ein Mehrfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße geflüchtet sein, teilt die Polizei mit. Personen wurden dabei nicht verletzt.