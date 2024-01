42-Jährige in Chemnitz vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Seit Montagmorgen sucht die Polizei nach einer 42-Jährigen. Die Frau könne sich in einer hilflosen Lage befinden.

Seit Montagmorgen wird eine 42-Jährige aus Chemnitz vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Claudia S. habe zuletzt am Sonntag um 17 Uhr Kontakt zu Angehörigen gehabt. Ihre Handtasche wurde am Morgen auf der Annaberger Straße gefunden. Die Vermisste kehrte zunächst jedoch weder in ihre Wohnung auf dem Pfarrhübel...