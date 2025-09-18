49 Jugendliche forschen in Geschichtscamp zum DDR-Häftlingsfreikauf in Chemnitz

Chemnitz
Im sächsischen Geschichtscamp wird Geschichte für Schüler zur greifbaren Realität. In dieser Woche können sie Stasi-Akten einsehen und mit Zeitzeugen sprechen. Darum sind diese Begegnungen so wertvoll.
In dieser Woche findet in Chemnitz das 14. sächsische Geschichtscamp statt. Geschichtsinteressierte Schüler aus ganz Deutschland, die sich zuvor gegen Mitbewerber durchsetzen mussten, nehmen daran teil. Bis Freitag befassen sie sich in einem abwechslungsreichen Programm mit dem Häftlingsfreikauf aus der DDR. Das Camp findet jedes Jahr in einer...
