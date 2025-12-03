50-Jähriger in Chemnitz verprügelt und beraubt

Zwei junge Männer fragten nach Zigaretten. Dann schlugen und traten sie den 50-Jährigen. Was noch geschehen ist.

Zwei junge Männer haben am Dienstag, 2. Dezember, gegen 19.55 Uhr einen 50-Jährigen an der Frankenberger Straße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf angesprochen und dann angegriffen. Die beiden Männer fragten zuerst nur nach Zigaretten. Der 50-Jährige verneinte die Frage. Dann kam es laut der Mitteilung der Polizei zu einer...