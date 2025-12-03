Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 50-Jähriger in Chemnitz verprügelt und beraubt

Die Polizei ermittelt zu einem Raub in Chemnitz.
Die Polizei ermittelt zu einem Raub in Chemnitz.
Chemnitz
50-Jähriger in Chemnitz verprügelt und beraubt
Von Lutz Kirchner
Zwei junge Männer fragten nach Zigaretten. Dann schlugen und traten sie den 50-Jährigen. Was noch geschehen ist.

Zwei junge Männer haben am Dienstag, 2. Dezember, gegen 19.55 Uhr einen 50-Jährigen an der Frankenberger Straße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf angesprochen und dann angegriffen. Die beiden Männer fragten zuerst nur nach Zigaretten. Der 50-Jährige verneinte die Frage. Dann kam es laut der Mitteilung der Polizei zu einer...
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
14:15 Uhr
1 min.
14-Jähriger in Lengenfeld mit Messer angegriffen
Die Polizei ermittelt zu einem schweren Raub in Lengenfeld.
Zwei Männer mit Sturmhauben haben einem Jugendlichen Geld geraubt und verletzt. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
15:54 Uhr
4 min.
Stadt Plauen nimmt vereinbartes Geschenkpaket nach neun Jahren entgegen: Warum hat das so lange gedauert?
Karin Helbig, Sebastian Dressel, Klaus Helbig und Simone Lopes da Silva verpackten die geschenkten Werke.
Karin und Klaus Helbig hatten am Dienstag in ihrem Atelier am Plauener Hradschin Besuch: Oberbürgermeister Steffen Zenner nahm eine bereits 2016 erfolgte Schenkung entgegen. Was die Stadt nun damit vorhat.
Peter Albrecht
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:54 Uhr
1 min.
Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen
Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer vom FSV Mainz 05.
Der FSV Mainz 05 hat auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga drei Tage nach dem 0:4 beim SC Freiburg mit....
22.11.2025
2 min.
Jugendliche rauben Männer in Chemnitz aus – Polizei ermittelt
Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Chemnitz.
Zwei junge Männer wurden im Park der Opfer des Faschismus überfallen. Unbekannte bedrohten sie mit einem Messer und forderten Bargeld. Doch das war erst der Anfang.
Erik Anke
