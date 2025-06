62-Jähriger aus brennender Wohnung gerettet: Chemnitzer Kriminalpolizei schließt technische Ursache aus

Das Feuer war am späten Donnerstagabend auf der Frankenberger Straße ausgebrochen. Nun gibt es erste Ermittlungsergebnisse.

Auf der Frankenberger Straße in Chemnitz ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Frankenberger Straße gerufen. Dort war in der Wohnung eines 61-Jährigen ein Feuer ausgebrochen, heißt es von der Polizei.