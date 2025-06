63-jährige verursacht teuren Parkunfall in Chemnitz

Gleich gegen drei Autos ist die Frau am Sonntagabend im Yorckgebiet gefahren. Der Sachschaden war fünfstellig.

Chemnitz.

Als die 63-jährige Skoda-Fahrerin am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr auf der Bersarinstraße in eine Parklücke einparken wollte, soll sie gesundheitliche Probleme bekommen haben. Wie die Polizei mitteilt, stieß sie in der Folge gegen einen weiteren Pkw Skoda, einen Renault sowie einen Opel. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. (cma)