64-Jähriger schlägt Passanten in Chemnitz

Am Montag wurden zwei Personen von einem 64-jährigen Mann attackiert und dabei geschlagen. Eins der mutmaßlichen Opfer ist noch unbekannt.

Zwei Personen sind am Montagabend von einem 64-jährigen Mann angegriffen worden. Es handelt sich um eine bisher unbekannte Person in der Straßenbahn und einen 45-Jährigen, der in der Rathausstraße vom mutmaßlichen Täter unvermittelt geschlagen wurde. Letzterer bat Mitarbeiter des Sicherheitspunktes an der Zentralhaltestelle um Hilfe. Diese...