MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 64-Jähriger schlägt Passanten in Chemnitz

Ein 64-jähriger griff am Montagabend mehrere Personen unvermittelt an.
Ein 64-jähriger griff am Montagabend mehrere Personen unvermittelt an. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein 64-jähriger griff am Montagabend mehrere Personen unvermittelt an.
Ein 64-jähriger griff am Montagabend mehrere Personen unvermittelt an. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Chemnitz
64-Jähriger schlägt Passanten in Chemnitz
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montag wurden zwei Personen von einem 64-jährigen Mann attackiert und dabei geschlagen. Eins der mutmaßlichen Opfer ist noch unbekannt.

Zwei Personen sind am Montagabend von einem 64-jährigen Mann angegriffen worden. Es handelt sich um eine bisher unbekannte Person in der Straßenbahn und einen 45-Jährigen, der in der Rathausstraße vom mutmaßlichen Täter unvermittelt geschlagen wurde. Letzterer bat Mitarbeiter des Sicherheitspunktes an der Zentralhaltestelle um Hilfe. Diese...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
2 min.
Chemnitz und Erzgebirge: Eine Viertelmillion durch Betrug mit Geldanlagen verloren
Besonders ältere Menschen sind immer wieder betroffen von Online-Betrugsfällen.
Zwei Männer aus Sachsen sind auf Anlagebetrüger hereingefallen. Insgesamt überwiesen sie rund 260.000 Euro ins Ausland.
Luisa Ederle
14:43 Uhr
1 min.
Chemnitz: Gab es ein rassistisches Motiv? Angriff mit Konservendosen in Kaßberger Geschäft
Das Ladenpersonal verständigte noch während des Angriffs die Polizei.
Ein 20-jähriger Deutscher soll einen Mann aus Syrien attackiert haben. Der Angreifer war kein Unbekannter.
Luisa Ederle
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel