65-Jähriger belästigt Schüler in Chemnitzer City-Bahn

Einer Schülerin zog er während der Bahnfahrt nach Einsiedel an den Haaren, eine andere bedrängte er sexuell. Als ihn Polizisten festnehmen wollten, verletzte er eine Beamtin.

Nach mehreren Vorfällen in einer City-Bahn hat die Bundespolizei einen 65-Jährigen festgenommen. Der Mann war am Donnerstag gegen 7.50 Uhr mit der City-Bahn vom Zentrum in Richtung Einsiedel unterwegs. In dem Zug zog er nach Angaben der Bundespolizei einer Schülerin an den Haaren und masturbierte in der geschlossenen Hose. Zudem rieb er seinen...