83-Jährige bei Raub in Chemnitz verletzt: Es ging um Pfandflaschen

Eine Seniorin in Chemnitz wurde Opfer eines Raubüberfalls. Die Täterin entkam mit einem Beutel von geringem Wert. Die Ermittlungen laufen.

Eine 83-Jährige ist am Montagnachmittag Opfer eines Raubes geworden. In der Straße Usti nad Labem wurde sie gegen 14.15 Uhr von einer Unbekannten zur Herausgabe ihres Beutels aufgefordert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz erklärte. Als die Seniorin die Herausgabe verweigerte, riss die unbekannte Frau an dem Beutel, wodurch die...