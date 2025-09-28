87-Jährige wird in Schloßchemnitz ausgeraubt und geschlagen

Die Seniorin war gerade auf dem Rückweg vom Einkaufen, als sie von einer jungen Frau angegriffen wurde.

Chemnitz. Eine Seniorin ist am Samstagvormittag in Schloßchemnitz ausgeraubt worden. Laut Polizei war die 87-Jährige auf dem Heimweg vom Einkaufen, als sie vor einem Haus in der Leopoldstraße von einer jungen Frau angesprochen wurde. Zunächst soll die Seniorin nicht verstanden haben, was die junge Frau von ihr wollte. Plötzlich soll diese der Geschädigten gegen den Kopf geschlagen haben und ein Messer vorgezeigt haben. Durch den Schlag ließ die Seniorin ihren Einkaufsbeutel los, den die Täterin entwendete und mit den Lebensmitteln im Wert von 20 Euro davonlief.

Die 87-Jährige erlitt Verletzungen, die ambulant versorgt wurden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Ersten Hinweisen zu der Täterin werde nachgegangen.(grun)