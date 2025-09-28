Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 87-Jährige wird in Schloßchemnitz ausgeraubt und geschlagen

Bei einem Raub erlitt eine Seniorin in Chemnitz Verletzungen.
Bei einem Raub erlitt eine Seniorin in Chemnitz Verletzungen. Bild: Symbolbild: pattilabelle - stock.adobe.com
Bei einem Raub erlitt eine Seniorin in Chemnitz Verletzungen.
Bei einem Raub erlitt eine Seniorin in Chemnitz Verletzungen. Bild: Symbolbild: pattilabelle - stock.adobe.com
Chemnitz
87-Jährige wird in Schloßchemnitz ausgeraubt und geschlagen
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Seniorin war gerade auf dem Rückweg vom Einkaufen, als sie von einer jungen Frau angegriffen wurde.

Chemnitz.

Eine Seniorin ist am Samstagvormittag in Schloßchemnitz ausgeraubt worden. Laut Polizei war die 87-Jährige auf dem Heimweg vom Einkaufen, als sie vor einem Haus in der Leopoldstraße von einer jungen Frau angesprochen wurde. Zunächst soll die Seniorin nicht verstanden haben, was die junge Frau von ihr wollte. Plötzlich soll diese der Geschädigten gegen den Kopf geschlagen haben und ein Messer vorgezeigt haben. Durch den Schlag ließ die Seniorin ihren Einkaufsbeutel los, den die Täterin entwendete und mit den Lebensmitteln im Wert von 20 Euro davonlief.

Die 87-Jährige erlitt Verletzungen, die ambulant versorgt wurden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Ersten Hinweisen zu der Täterin werde nachgegangen.(grun)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
22.08.2025
2 min.
Roßwein: Seniorin übergibt Betrügern 23.000 Euro
Die Chemnitzer Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Die Frau war vorher von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, einer nahen Verwandten der Seniorin drohe eine Haftstrafe.
Michael Brandenburg
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
16:35 Uhr
1 min.
Chemnitzer Seniorin brutal niedergeschlagen: Richter schickt 18-Jährige in U-Haft
Die 18-Jährige wurde festgenommen.
Die 87-Jährige ist bei dem Raubüberfall offenbar doch schwerer verletzt worden. Sie muss operiert werden. Videoaufnahmen führten die Beamten auf die Spur der mutmaßlichen Täterin.
Denise Märkisch
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel