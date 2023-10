A 72 für eine Stunde gesperrt: Sattelzug nahe Parkplatz "Am Neukirchener Wald" umgekippt

Kein Durchkommen gab es zwischenzeitlich zwischen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord.

Chemnitz/Jahnsdorf.

Ein Sattelzug ist am frühen Montagmorgen auf der Autobahn A 72 bei Chemnitz umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 4.25 Uhr zwischen den Anschlüssen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord in Richtung Hof. Demnach kam der Lkw vom Typ MAN samt Kühlanhänger etwa anderthalb Kilometer nach dem Parkplatz "Am Neukirchener Wald" zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. "Wobei der Kühlanhänger offenbar ins Schwanken geriet und im weiteren Verlauf umkippte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand", so eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag. Die Polizei bilanzierte bei dem Unfall einen Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro.