ABC-Einsatz am technischen Rathaus Chemnitz

Die Feuerwehr ist mit Spezialausrüstung zu einem Einsatz in Chemnitz ausgerückt. Die Gefahrenlage wird derzeit noch beurteilt.

Kurz vor 9 Uhr sind Kräfte der Chemnitzer Feuerwehr und der Polizei zum technischen Rathaus ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Grund für den Einsatz sei zufolge von Informationen einer Sprecherin der Stadt ein verdächtiger Gegenstand. Kurz vor 9 Uhr sind Kräfte der Chemnitzer Feuerwehr und der Polizei zum technischen Rathaus ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Grund für den Einsatz sei zufolge von Informationen einer Sprecherin der Stadt ein verdächtiger Gegenstand.