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Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz.
Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz. Foto: Jan Härtel
Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz.
Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz. Foto: Jan Härtel
Update
Chemnitz
ABC-Einsatz am technischen Rathaus Chemnitz
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Die Feuerwehr ist mit Spezialausrüstung zu einem Einsatz in Chemnitz ausgerückt. Die Gefahrenlage wird derzeit noch beurteilt.

Kurz vor 9 Uhr sind Kräfte der Chemnitzer Feuerwehr und der Polizei zum technischen Rathaus ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Grund für den Einsatz sei zufolge von Informationen einer Sprecherin der Stadt ein verdächtiger Gegenstand.
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Erschienen am: 19.03.2026 | 09:20 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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