Abgestorben oder bruchgefährdet: Wo in Chemnitz derzeit Bäume gefällt werden

In den Herbst- und Wintermonaten stehen turnusgemäß Baumfällungen für die Verkehrssicherheit an. In Chemnitz soll es diesmal über 100 Bäume treffen.

Um die Gefährdung durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume zu verringern, überprüft die Stadtverwaltung regelmäßig den Baumbestand in Chemnitz. Kommt sie dabei zu dem Ergebnis, dass ein Baum abgestorben oder in seiner Standsicherheit gefährdet ist, wird die Fällung veranlasst. Diese findet meist nach der Nist- und Brutzeit der...