Abordnungen an Chemnitzer Oberschulen: „Meine Erwartungen sind übertroffen worden“

Um den massiven Ausfall zu verringern, wurden Lehrkräfte von anderen Schulen abgezogen und vorrangig an Oberschulen geschickt. An der Oberschule Schönau/Siegmar hat das gefruchtet. Andernorts kommt es nun aber zu Ausfällen.

Es war wohl die ungewöhnlichste Lehrersuche, die es in Chemnitz je gegeben hat: Per Aushang an einer Tankstelle suchte der amtierende Leiter der Oberschule Schönau/Siegmar, Karsten Schott, im Frühjahr Physiklehrer. Weil sich in der Region nahezu keine ausgebildeten Fachkräfte für dieses Fach finden ließen, fiel an seiner Schule bis zum...