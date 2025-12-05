Abseits vom Glühweinstand: Das geht am Wochenende in Chemnitz

Chemnitz
Die „Freie Presse“-Redaktion hat Tipps für das Wochenende vom zweiten Advent zusammengestellt. Für Weihnachtsmuffel, Familien und Adventfans ist für jeden etwas dabei.
Für Kunstliebhaber öffnet der Garagen-Campus seine Tore: Die internationale Ausstellung „Randlagen“ beschäftigt sich mit dem Gefühl, Chemnitz liege am Rande Deutschlands – geografisch wie kulturell. Künstlerinnen und Künstler aus Chemnitz sowie aus anderen „Randlagen“ der Welt, etwa aus Suriname im Norden Südamerikas, setzen sich...
