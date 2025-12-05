Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Abseits vom Glühweinstand: Das geht am Wochenende in Chemnitz

Blaufichten oder Nordmanntannen können am Samstagvormittag im Ebersdorfer Wald selbst geschlagen werden – dabei ist Muskelkraft gefragt.
Blaufichten oder Nordmanntannen können am Samstagvormittag im Ebersdorfer Wald selbst geschlagen werden – dabei ist Muskelkraft gefragt. Bild: Ulf Dahl
Am Wochenende läutet ein Orgelkonzert in der Kreuzkirche Chemnitz am Freitag den zweiten Advent ein.
Am Wochenende läutet ein Orgelkonzert in der Kreuzkirche Chemnitz am Freitag den zweiten Advent ein. Bild: Uwe Anspach/dpa
Die Dampflok fährt am Samstag und Sonntag und der Nikolaus verteilt Süßigkeiten an alle Kinder.
Die Dampflok fährt am Samstag und Sonntag und der Nikolaus verteilt Süßigkeiten an alle Kinder. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Abseits vom Glühweinstand: Das geht am Wochenende in Chemnitz
Von Laetitia Feddersen
Die „Freie Presse“-Redaktion hat Tipps für das Wochenende vom zweiten Advent zusammengestellt. Für Weihnachtsmuffel, Familien und Adventfans ist für jeden etwas dabei.

Für Kunstliebhaber öffnet der Garagen-Campus seine Tore: Die internationale Ausstellung „Randlagen“ beschäftigt sich mit dem Gefühl, Chemnitz liege am Rande Deutschlands – geografisch wie kulturell. Künstlerinnen und Künstler aus Chemnitz sowie aus anderen „Randlagen“ der Welt, etwa aus Suriname im Norden Südamerikas, setzen sich...
24.10.2025
1 min.
Kreativwerkstatt „Atelier Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum öffnet
Innerhalb der neuen Sonderausstellung „Planet Africa“ kann am 25. und 26. Oktober gebastelt und experimentiert werden.
Galina Pönitz
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
30.10.2025
3 min.
Poetry Slam, Rock, Kunst: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Liebhaber edlen Designs werden beim Werkkunstmarkt in Klaffenbach fündig. Partyvolk kommt im AJZ oder Weltecho auf seine Kosten. Das Highlight aber ist eine ganz besondere Meisterschaft.
Freitag ist Halloween. Aber auch abseits von Kürbis und Grusel ist von Donnerstag bis Sonntag einiges los. Vor allem trifft sich die deutschsprachige Elite der Bühnendichter in Chemnitz.
Oleksandra Patlai
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:06 Uhr
3 min.
Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix soll das höhste Gebot für Warner Bros. eingereicht haben. (Archivbild)
Mit dem Zukauf von Warner Bros. erhält Netflix Zugriff auf eine der größten Film- und Serienbibliotheken Hollywoods. Der Abschluss des Deals ist für 2026 geplant.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
Mehr Artikel