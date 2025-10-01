Ämterumzug besiegelt: Chemnitzer Rathaus und Krieger-Gruppe unterzeichnen Kaufhof-Vertrag

Chemnitz
Der Beschluss liegt bereits neun Monate zurück. Erst jetzt konnten die beiden Vertragsparteien aber Nägel mit Köpfen machen.
Mehrere städtische Ämter können voraussichtlich ab 2028 in das Kaufhof-Gebäude in Chemnitz ziehen. Die wohl letzte Hürde wurde am Mittwoch genommen: Baubürgermeister Thomas Kütter und Gebäudeeigentümer Konrad Krieger haben den Mietvertrag über den künftigen Verwaltungsstandort der Stadt Chemnitz unterzeichnet. Das teilt das Rathaus mit.
