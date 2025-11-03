Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Aktivistin der „Letzten Generation“ in Chemnitz: „Die Klimabewegung ist tot“

Das Besprühen der Deutschen Bank am Falkeplatz war die erste Aktion der „Letzten Generation" in Chemnitz.
Das Besprühen der Deutschen Bank am Falkeplatz war die erste Aktion der „Letzten Generation" in Chemnitz. Bild: Denise Märkisch/Archiv
Das Besprühen der Deutschen Bank am Falkeplatz war die erste Aktion der „Letzten Generation" in Chemnitz.
Das Besprühen der Deutschen Bank am Falkeplatz war die erste Aktion der „Letzten Generation" in Chemnitz. Bild: Denise Märkisch/Archiv
Chemnitz
Aktivistin der „Letzten Generation“ in Chemnitz: „Die Klimabewegung ist tot“
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Farbattacke auf die Deutsche Bank wurde nun auch vor dem Landgericht verhandelt. Am Urteil änderte sich kaum etwas. Dennoch waren zwei Dinge bemerkenswert: die Resignation der Aktivisten und die Frage, was ein angemessenes Handeln gewesen wäre.

Wäre die Deutsche Bank am Falkeplatz ein Baum und hätte dieser gefällt werden sollen, wäre es vielleicht anders gekommen. Nun ist das Haus aber kein Baum. Dazu ist das Gebäude auch noch denkmalgeschützt. Und festgekettet haben sich die beiden Chemnitzer Aktivisten – ein Mann und eine Frau Ende 20 –, die nun erneut vor Gericht standen,...
