„Aladin – das Musical“ kommt in die Stadthalle Chemnitz

Chemnitz
Familien erleben die Geschichte aus 1001 Nacht als modernes Musical. Die Inszenierung bietet eigens komponierte Musik, Spannung und Humor für Zuschauer ab vier Jahren.
Das Theater Liberi bringt „Aladin – das Musical“ in die Stadthalle Chemnitz. Am Sonntag, 18. Januar 2026, ab 15 Uhr erleben Familien die Geschichte aus 1001 Nacht als modernes Musical. Die Inszenierung bietet eigens komponierte Musik, Spannung und Humor für Zuschauer ab vier Jahren. Die Aufführung dauert zwei Stunden mit Pause. Die...
