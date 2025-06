Alexander Gauland über Streit in der Chemnitzer AfD: „Dinge, die offensichtlich lang zurückgehen“

Die Chemnitzer AfD ist zerstritten und derzeit in den Schlagzeilen. Möglicherweise sitzt Alexander Gauland nur deshalb nochmal im Bundestag. Was der AfD-Gründer zu dem Zwist sagt und was er für Chemnitz vorhat.

In seinem Abgeordnetenbüro in Berlin ist Alexander Gauland (AfD) weit weg von den Problemen der Chemnitzer AfD. Ganz oben im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages, sechste Etage, Blick über die Dächer von Berlin. Und doch hatten die Querelen in seiner Geburtsstadt womöglich einen direkten Einfluss auf ihn. Vielleicht sitzt er nur wegen ihnen... In seinem Abgeordnetenbüro in Berlin ist Alexander Gauland (AfD) weit weg von den Problemen der Chemnitzer AfD. Ganz oben im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages, sechste Etage, Blick über die Dächer von Berlin. Und doch hatten die Querelen in seiner Geburtsstadt womöglich einen direkten Einfluss auf ihn. Vielleicht sitzt er nur wegen ihnen...