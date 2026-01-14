Alkoholfahrt in Chemnitz gestoppt

Ein 33-Jähriger fiel der Polizei auf dem Sonnenberg durch seine langsame Fahrweise auf. Die nächtliche Kontrolle endete für ihn mit einer Anzeige.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Polizeistreife, die in der Jakobstraße auf dem Sonnenberg unterwegs war, einen Pkw der Marke Ford bemerkt, der durch seine äußerst langsame Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 33-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein...