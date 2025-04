Alkoholisiert auf Lastenrad in Limbach-Oberfrohna unterwegs

Der 55-Jährige kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er sieht sich nun strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt.

Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna hat sich ein 55-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war am Freitagabend mit einem Lastenrad auf der Lindenstraße in Richtung Weststraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Moritzstraße stürzte er und verletzte sich dabei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille, es folgte eine Blutentnahme.