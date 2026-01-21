Altkleiderkrise spitzt sich zu: Alle Sammelcontainer privater Unternehmen in Chemnitz abgebaut

Die privaten Sammelunternehmer geben auf, die Container kommen weg. Wo die Bürger der Stadt nun ihre gebrauchten und noch tragbaren Kleidungsstücke abgeben können.

Die anhaltende Krise in der Altkleiderbranche hat sich in Chemnitz zugespitzt. Mehr als 100 Altkleidercontainer fallen ab sofort weg. Darauf weist das Rathaus hin. Es handelt sich um Container, die private Sammelunternehmen aufgestellt hatten. Die anhaltende Krise in der Altkleiderbranche hat sich in Chemnitz zugespitzt. Mehr als 100 Altkleidercontainer fallen ab sofort weg. Darauf weist das Rathaus hin. Es handelt sich um Container, die private Sammelunternehmen aufgestellt hatten.