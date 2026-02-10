Ampel brennt in Chemnitz

Unbekannte sollen die Anlage in Brand gesetzt haben. Nicht der einzige Fall von Vandalismus in der Stadt.

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag eine brennende Ampel an der Zwickauer Straße gelöscht. Nach Angaben der Polizei sollen Unbekannte das Ampelregister in Brand gesetzt haben. Die Flammen verursachten einen geschätzten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt und geht Zeugenaussagen nach.