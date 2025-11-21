Amputation nach Arbeitsunfall: Führungskräfte von Chemnitzer Industriebetrieb vor Gericht

Ein schweres Stahlteil war auf einen Mitarbeiter herab gefallen und hatte seinen Unterschenkel zerquetscht. Nun stellt sich die Frage, ob seine Vorgesetzten genug für die Arbeitssicherheit getan haben.

Er habe einen lauten Knall gehört und dann die Schreie, erinnert sich der Mitarbeiter eines Chemnitzer Industriebetriebs. Es ist ein Nachmittag im März 2023. Sein Kollege hat ein schweres Metallteil mit einem Magneten angehoben. Von diesem fällt das zwei Tonnen schwere Teil aber wieder ab – direkt auf das rechte Bein des Mannes. Der heute... Er habe einen lauten Knall gehört und dann die Schreie, erinnert sich der Mitarbeiter eines Chemnitzer Industriebetriebs. Es ist ein Nachmittag im März 2023. Sein Kollege hat ein schweres Metallteil mit einem Magneten angehoben. Von diesem fällt das zwei Tonnen schwere Teil aber wieder ab – direkt auf das rechte Bein des Mannes. Der heute...