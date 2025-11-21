Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Amputation nach Arbeitsunfall: Führungskräfte von Chemnitzer Industriebetrieb vor Gericht

Ein Industriearbeiter verlor in Chemnitz sein Bein bei einem Arbeitsunfall.
Ein Industriearbeiter verlor in Chemnitz sein Bein bei einem Arbeitsunfall. Bild: Symbolfoto: Oleksandr Klymenko/dpa
Nach dem Vorfall ermittelten Landesdirektion und Staatsanwaltschaft.
Nach dem Vorfall ermittelten Landesdirektion und Staatsanwaltschaft. Bild: Kristian Hahn
Die Verhandlung wird in der kommenden Woche am Amtsgericht Chemnitz fortgesetzt.
Die Verhandlung wird in der kommenden Woche am Amtsgericht Chemnitz fortgesetzt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Amputation nach Arbeitsunfall: Führungskräfte von Chemnitzer Industriebetrieb vor Gericht
Redakteur
Von Erik Anke
Ein schweres Stahlteil war auf einen Mitarbeiter herab gefallen und hatte seinen Unterschenkel zerquetscht. Nun stellt sich die Frage, ob seine Vorgesetzten genug für die Arbeitssicherheit getan haben.

Er habe einen lauten Knall gehört und dann die Schreie, erinnert sich der Mitarbeiter eines Chemnitzer Industriebetriebs. Es ist ein Nachmittag im März 2023. Sein Kollege hat ein schweres Metallteil mit einem Magneten angehoben. Von diesem fällt das zwei Tonnen schwere Teil aber wieder ab – direkt auf das rechte Bein des Mannes. Der heute...
