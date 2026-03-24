Amtsgericht Chemnitz: Wenn der Geschädigte wie ein Angeklagter wirkt

Ein Chemnitzer wird wegen Körperverletzung mit einem Schlagring angeklagt. Doch nach zwei Verhandlungstagen sieht das Gericht die vermeintliche Tat ganz anders.

Der genaue Tag lässt sich nicht bestimmen, irgendwann im Spätherbst 2024. Sogar die Tageszeit wird von den Zeugen verschieden dargestellt – vom morgendlichen Gassigehen bis zur Abenddämmerung. Klar scheint in dem Fall gar nichts zu sein. Ein 40-jähriger Chemnitzer soll einen anderen Mann in einer Auseinandersetzung im Beisein von vier...