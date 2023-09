An Burgstädter Schulen gibt es jetzt Tampons und Binden aus dem Spender

Der Zugang zu Hygieneartikeln an Schulen ist ein sensibles Thema. Der Burgstädter Jugendstadtrat hat nun für Mädchen und junge Frauen den Zugang erleichtert.

Ein neues Angebot gibt es seit kurzem für Schülerinnen an Burgstädter Bildungseinrichtungen. Der Jugendstadtrat hatte unlängst eine Idee aufgegriffen, die dem Planspiel Kommunalpolitik entstammt, das jährlich durch die Friedrich-Ebert-Stiftung an der Diesterweg-Oberschule durchgeführt wird. Dort wurde angeregt, an Burgstädter Schulen...