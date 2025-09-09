Angela Merkel in Chemnitz: Gefeiert wie ein Pop-Star

Die frühere Kanzlerin hat in der Stadthalle Chemnitz aus ihrem Buch „Freiheit“ gelesen. Während vor der Halle die „Freien Sachsen“ eher belächelt wurden, jubelten ihr im Saal fast 2000 Menschen begeistert zu.

Ein wenig tapsig geht Angela Merkel auf der Bühne hin und her, als würde sie den Ausgang suchen, ihn aber nicht finden. Sie dreht sich um die eigene Achse, dann noch einmal, aber in die andere Richtung. Der Beifall nimmt kein Ende. Merkel winkt mit der rechten Hand in die Menge, wie es große Politikerinnen und Politiker manchmal tun, wenn sie...