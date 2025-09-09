Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Angela Merkel in Chemnitz: Gefeiert wie ein Pop-Star

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor fast 2000 Gästen aus ihren Memoiren.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor fast 2000 Gästen aus ihren Memoiren. Bild: Ulf Dahl
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor fast 2000 Gästen aus ihren Memoiren.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor fast 2000 Gästen aus ihren Memoiren. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Angela Merkel in Chemnitz: Gefeiert wie ein Pop-Star
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die frühere Kanzlerin hat in der Stadthalle Chemnitz aus ihrem Buch „Freiheit“ gelesen. Während vor der Halle die „Freien Sachsen“ eher belächelt wurden, jubelten ihr im Saal fast 2000 Menschen begeistert zu.

Ein wenig tapsig geht Angela Merkel auf der Bühne hin und her, als würde sie den Ausgang suchen, ihn aber nicht finden. Sie dreht sich um die eigene Achse, dann noch einmal, aber in die andere Richtung. Der Beifall nimmt kein Ende. Merkel winkt mit der rechten Hand in die Menge, wie es große Politikerinnen und Politiker manchmal tun, wenn sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:09 Uhr
2 min.
Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze
Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.
12:15 Uhr
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
17:30 Uhr
3 min.
Angela Merkels Tag in Chemnitz: „Sie hatte für jeden ein Lächeln“
Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D., mit Andrea Pötzsch, Leiterin der Villa Esche.
Bei ihrem Besuch in Chemnitz hatte die frühere Bundeskanzlerin auf ihren persönlichen Wunsch hin einen Termin in der Villa Esche, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.
Jana Peters
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
Mehr Artikel