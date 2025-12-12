MENÜ
  • „Angst um ihre Positionen und ihre Existenz“ – Streikteilnehmer berichten von angespannter Stimmung am Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Aufnahme während eines Streiks am DRK-Krankenhaus Rabenstein. Einige Teilnehmer werfen der Krankenhausleitung vor, sie für ihre Streikteilnahme zu bestrafen.
Aufnahme während eines Streiks am DRK-Krankenhaus Rabenstein. Einige Teilnehmer werfen der Krankenhausleitung vor, sie für ihre Streikteilnahme zu bestrafen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Verhandlungsführer André Urmann (rechts) und Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff von Verdi ziehen nun einen Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag in Betracht.
Verhandlungsführer André Urmann (rechts) und Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff von Verdi ziehen nun einen Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag in Betracht. Bild: Andreas Seidel
Krankenhaus-Geschäftsführerin Diana Lohmann sieht sich heftiger Vorwürfe ausgesetzt, bekommt nun aber auch Rückendeckung durch einen Teil der Belegschaft.
Krankenhaus-Geschäftsführerin Diana Lohmann sieht sich heftiger Vorwürfe ausgesetzt, bekommt nun aber auch Rückendeckung durch einen Teil der Belegschaft. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
„Angst um ihre Positionen und ihre Existenz“ – Streikteilnehmer berichten von angespannter Stimmung am Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tarifstreit zwischen Verdi und dem DRK Sachsen steckt fest. Angestellte werfen der Krankenhausleitung vor, sie für Streikteilnahmen zu bestrafen. Die Geschäftsführerin weist das zurück – und bekommt nun Rückendeckung aus der Belegschaft.

Rund 1000 Mitarbeiter zählen die beiden DRK Krankenhäuser in Rabenstein und Lichtenstein. Im besten Fall sind sie ein geschlossenes Team. Dem ist derzeit aber wohl nicht so. Diesen Eindruck muss man nach Aussagen von neun Mitarbeitenden gewinnen, die erstmals die Stimmung im Krankenhaus beschrieben. „Wir sind gespalten“, erzählte eine...
