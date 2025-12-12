„Angst um ihre Positionen und ihre Existenz“ – Streikteilnehmer berichten von angespannter Stimmung am Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Chemnitz
Der Tarifstreit zwischen Verdi und dem DRK Sachsen steckt fest. Angestellte werfen der Krankenhausleitung vor, sie für Streikteilnahmen zu bestrafen. Die Geschäftsführerin weist das zurück – und bekommt nun Rückendeckung aus der Belegschaft.
Rund 1000 Mitarbeiter zählen die beiden DRK Krankenhäuser in Rabenstein und Lichtenstein. Im besten Fall sind sie ein geschlossenes Team. Dem ist derzeit aber wohl nicht so. Diesen Eindruck muss man nach Aussagen von neun Mitarbeitenden gewinnen, die erstmals die Stimmung im Krankenhaus beschrieben. „Wir sind gespalten“, erzählte eine...
