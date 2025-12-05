Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Antisemitische Schmiererei an jüdischem Friedhof in Chemnitz entdeckt

Die Polizei ermittelt wegen antisemitischer Schmiererei in Chemnitz.
Die Polizei ermittelt wegen antisemitischer Schmiererei in Chemnitz. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt wegen antisemitischer Schmiererei in Chemnitz.
Die Polizei ermittelt wegen antisemitischer Schmiererei in Chemnitz. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Antisemitische Schmiererei an jüdischem Friedhof in Chemnitz entdeckt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Mauer am Gelände in Altendorf wurde ein etwa zwei Meter langer Schriftzug angebracht. Was dazu bekannt ist.

Ein antisemitischer Schriftzug ist am Jüdischen Friedhof in Chemnitz-Altendorf entdeckt worden. Die Polizei berichtete, dass Unbekannte die etwa zwei Meter lange Schmiererei in neongrüner Farbe auf eine Mauer an der Straße Hoher Weg gesprüht haben. Die Mauer war bereits zuvor mit Graffiti versehen worden. Die Schrift wurde am Freitagvormittag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:27 Uhr
2 min.
Bestatter schiebt totem Mann Bußgeld für Tempovergehen unter
Dem beschuldigten Bestatter droht eine lange Haftstrafe. (Symbolbild)
Um ein Knöllchen loszuwerden, greift eine Bestattungsfirma in Portugal laut Justiz zu einem dreisten Trick. Der Betrugsversuch fliegt aber auf - dem Beschuldigten droht nun eine lange Haftstrafe.
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
30.10.2025
1 min.
Polizei ermittelt zu Schmierereien in Freiberg
Die Polizei ermittelt zu Schmierereien in Freiberg.
An zwei Stellen sind in der Silberstadt linksmotivierte Schriftzüge entdeckt worden. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.
Steffen Jankowski
23.10.2025
1 min.
Schmiererei in Lichtenstein: Polizei schaltet Staatsschutz ein
Die Polizei hat Ermittlungen nach einer Schmiererei in Lichtenstein aufgenommen.
Ein Schriftzug an einem Mehrfamilienhaus an der Webendörfer Straße enthält eine antisemitische Botschaft. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
19:14 Uhr
6 min.
Trumps neue Sicherheitsstrategie sieht EU als Risiko
Sieht in europäischen Spitzenpolitikern wie Friedrich Merz offensichtlich eine indirekte Gefahr für amerikanische Interessen: US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
Donald Trump ist nicht für leise Töne bekannt. Entsprechend ungewöhnlich ist die Art, auf die er seine Sicherheitsstrategie veröffentlicht - ohne große Ankündigung. Der Inhalt hat es aber in sich.
Luzia Geier und Ansgar Haase, dpa
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel