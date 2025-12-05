Antisemitische Schmiererei an jüdischem Friedhof in Chemnitz entdeckt

Chemnitz
Auf der Mauer am Gelände in Altendorf wurde ein etwa zwei Meter langer Schriftzug angebracht. Was dazu bekannt ist.
Ein antisemitischer Schriftzug ist am Jüdischen Friedhof in Chemnitz-Altendorf entdeckt worden. Die Polizei berichtete, dass Unbekannte die etwa zwei Meter lange Schmiererei in neongrüner Farbe auf eine Mauer an der Straße Hoher Weg gesprüht haben. Die Mauer war bereits zuvor mit Graffiti versehen worden. Die Schrift wurde am Freitagvormittag...
