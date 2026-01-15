Anwohner sauer wegen CFC-Fanfeuerwerk: „Das ist einfach nur rücksichtslos“

Chemnitz
Ein nächtliches Feuerwerk zum 60-jährigen Jubiläum des Chemnitzer FC sorgt in der Stadt für Aufruhr. Während Fans die Aktion verteidigen, sind viele Anwohner verärgert.
Fans des Chemnitzer FC haben in der Nacht zum Donnerstag das 60-jährige Vereinsjubiläum an mehreren Orten in der Stadt – teils mit Feuerwerksraketen und Böllern – begangen. Für viele Anwohner war das ein Ärgernis. Besonders die Explosionen vor dem Stadion erregen die Gemüter.
