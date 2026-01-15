MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Anwohner sauer wegen CFC-Fanfeuerwerk: „Das ist einfach nur rücksichtslos“

Am Morgen danach füllen die Böllerreste mehrere Müllsäcke.
Am Morgen danach füllen die Böllerreste mehrere Müllsäcke. Bild: Michael Müller
Am Morgen danach füllen die Böllerreste mehrere Müllsäcke.
Am Morgen danach füllen die Böllerreste mehrere Müllsäcke. Bild: Michael Müller
Chemnitz
Anwohner sauer wegen CFC-Fanfeuerwerk: „Das ist einfach nur rücksichtslos“
Von Erik Anke, Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein nächtliches Feuerwerk zum 60-jährigen Jubiläum des Chemnitzer FC sorgt in der Stadt für Aufruhr. Während Fans die Aktion verteidigen, sind viele Anwohner verärgert.

Fans des Chemnitzer FC haben in der Nacht zum Donnerstag das 60-jährige Vereinsjubiläum an mehreren Orten in der Stadt – teils mit Feuerwerksraketen und Böllern – begangen. Für viele Anwohner war das ein Ärgernis. Besonders die Explosionen vor dem Stadion erregen die Gemüter.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Fans des Chemnitzer FC feiern Vereinsjubiläum - Polizei stoppt Feuerwerk um Mitternacht
 6 Bilder
Rund 250 Fans versammelten sich Mitternacht vor dem Stadion und zündeten Punkt Mitternacht Bengalos.
Vor dem Stadion an der Gellertstraße krachte es in der Nacht 20 Minuten lang. Das sorgte für Beschwerden wegen Ruhestörung. Auch in der Türkei stiegen Raketen für den CFC in die Luft.
Thomas Reibetanz, Elisa Leimert
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
4 min.
Torte, Feuerwerk und Jubiläumslogo – so feierte der Chemnitzer FC in der Türkei den 60. Geburtstag
Spieler, Offizielle und Fans des CFC konnten sich am Donnerstag in Lara über eine Torte freuen.
Der Fußball-Regionalligist weilt derzeit im Trainingslager im türkischen Lara. Trotz der Konzentration auf das Sportliche gab es ein paar spezielle Aktionen.
Torsten Ewers
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
Mehr Artikel