Arbeitslosigkeit in Chemnitz steigt leicht

Vor allem in der Industrie werden in Chemnitz gerade Jobs abgebaut. Trotzdem zeigt sich der Arbeitsmarkt insgesamt stabil.

Chemnitz. Mit 12.020 liegt die Anzahl arbeitsloser Chemnitzer im Dezember nur leicht über dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote steigt geringfügig auf 9,5 Prozent. „Der Arbeitsmarkt tritt zum Jahresende nicht auf der Stelle, sondern wird aktuell unter anderem durch Förderangebote stabilisiert“, erklärt Agenturleiterin Katrin Heinze.

Im Dezember meldeten Chemnitzer Unternehmen 407 neue Arbeitsstellen, 51 mehr als im Vormonat. Derzeit sind in der Stadt 1672 freie Stellen gemeldet. Obwohl das Jobangebot vor allem in der Fertigung zurückgeht, gibt es in diesem Bereich mit 317 Angeboten noch die meisten freien Stellen, gefolgt vom Bau (202) und der Gesundheitsbranche (200). (cma)