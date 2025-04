Arbeitsmarkt: Stellenangebote in Chemnitz gehen zurück

Die Zahl der Arbeitslosen ist im April minimal gestiegen. Von einer Frühjahrsbelebung der Wirtschaft wie normalerweise im April ist kaum etwas zu spüren.

Chemnitz.

Die Anzahl der Arbeitslosen in Chemnitz ist im April minimal gestiegen. Derzeit sind 11.942 Menschen ohne Job, 26 mehr als im März. Gleichzeitig bleibt der Rückgang an gemeldeten Stellen sichtbar. Im April meldeten Chemnitzer Unternehmen 414 neue Arbeitsstellen, das sind zwar 20 mehr als im März, aber 92 weniger als vor einem Jahr. „Es sind die wirtschaftlichen Unsicherheiten, insbesondere aus den industrienahen Bereichen wie Maschinenbau und Automobilzulieferung zu spüren. Hohe Energie- und Materialkosten sowie eine verhaltene Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen bremsen die Entwicklung“, sagt Agenturleiterin Katrin Heinze. Es würde aber noch gelingen, die Betroffenen in Arbeit oder Qualifizierung zu vermitteln. (cma)