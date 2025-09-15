Architektonische Visionen für Chemnitz: Von einer unterirdischen Niners-Halle bis zu Zeltdächern wie in München

Die Fläche hinter dem als „Parteifalte“ bekannten Behördengebäude ist eine offene Wunde mitten in der Stadt. Studenten aus ganz Deutschland haben bei einem Ideenwettbewerb für den „Marienplatz“ ihre Vorstellungen eingereicht.

Den Namen Marienplatz haben sich die Initiatorinnen des Lichtfestivals "Light our Vision" ausgedacht. Es gab in dem Areal eine Garten-, eine Friedrich- und auch eine Marienstraße. Seit Jahrzehnten ist es eine Fehlstelle im urbanen Gefüge, durch den Abriss des Veranstaltungszentrums "Forum" wurde sie noch vergrößert.