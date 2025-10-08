Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Auch wenn ihr plant, zurückzugehen – lebt jetzt“: Junge Ukrainerin hilft Landsleuten in Chemnitz Fuß zu fassen

Borysiuk hat das Studenten-Kolleg Leipzig erfolgreich abgeschlossen.
Bild: Veronika Borysiuk
Borysiuk hat das Studenten-Kolleg Leipzig erfolgreich abgeschlossen.
Bild: Veronika Borysiuk
„Auch wenn ihr plant, zurückzugehen – lebt jetzt“: Junge Ukrainerin hilft Landsleuten in Chemnitz Fuß zu fassen
Von Oleksandra Patlai
Veronika Borysiuk ist erst 20 Jahre alt und leitet ein Integrationsprojekt in Chemnitz. Es ist noch nicht lange her, da flüchtete sie selbst aus der Ukraine. Sie will mit ihrer Geschichte anderen Mut machen.

Veronika Borysiuk war 16 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder wegen des Krieges ihre Heimatstadt in der Ukraine 2022 verlassen musste. In Chemnitz lernte sie in anderthalb Jahren so gut Deutsch wie Muttersprache.
