„Auch wenn ihr plant, zurückzugehen – lebt jetzt“: Junge Ukrainerin hilft Landsleuten in Chemnitz Fuß zu fassen

Chemnitz
Veronika Borysiuk ist erst 20 Jahre alt und leitet ein Integrationsprojekt in Chemnitz. Es ist noch nicht lange her, da flüchtete sie selbst aus der Ukraine. Sie will mit ihrer Geschichte anderen Mut machen.
Veronika Borysiuk war 16 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder wegen des Krieges ihre Heimatstadt in der Ukraine 2022 verlassen musste. In Chemnitz lernte sie in anderthalb Jahren so gut Deutsch wie Muttersprache.
