Auffrischungskur für die Proletarier in Chemnitz: 150 Platten werden einzeln abgenommen

Die Schrifttafel hinter dem Marx-Monument an der Brückenstraße wird aufwändig saniert. Der staatliche Sächsische Immobilienbetrieb SIB hat die Erneuerung des denkmalgeschützten Werkes eingeleitet.

Am Behördengebäude an der Brückenstraße – wegen seiner Geschichte auch als Parteifalte bekannt – wächst ein Gerüst von gewaltigen Ausmaßen in die Höhe. Der Aufbau soll ganze vier Wochen in Anspruch nehmen. Wenn die 35 Meter hohe Konstruktion steht, wird ein Banner sie verhüllen, auf dem das legendäre Zitat von Karl Marx und Friedrich...