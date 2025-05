Aufgepasst bei der Nutzung von „EasyPark“ in Chemnitz: Betrug an Parkscheinautomaten in der Stadt

Die Stadt Chemnitz warnt vor falschen QR-Codes an einigen Parkscheinautomaten. Woran man die Fakes erkennt und welcher App-Anbieter betroffen ist.

Die Stadtverwaltung warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Chemnitz. So seien in den vergangenen Tagen an einigen Parkscheinautomaten Aufkleber mit gefälschten QR-Codes aufgetaucht. Es handle sich dabei um eine als Quishing bezeichnete Methode, bei der Betrüger persönliche Daten von Nutzern abgreifen. Soweit bisher bekannt ist, sei in Chemnitz...