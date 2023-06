Aufregung in Burgstädt: Wichtige Verkehrsader soll gekappt werden

Aufregung herrscht in Burgstädt: Eine wichtige Zufahrt zum Wohn- und Gewerbegebiet am Hänflingsberg soll gekappt werden. Die Deutsche Bahn und die Stadt Burgstädt ziehen in Erwägung, dass der Bahnübergang nahe der Goethestraße mit dem zweigleisigen Ausbau der Strecke wegfällt und stattdessen eine Anbindung über die Vater-Jahn-Straße erfolgen soll....