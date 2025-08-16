Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hartmut Schill, Konzertmeister der Robert-Schumann-Philharmonie, hat die Rudolf-Kempe-Orchesterakademie vor 20 Jahren mitgegründet.
Hartmut Schill, Konzertmeister der Robert-Schumann-Philharmonie, hat die Rudolf-Kempe-Orchesterakademie vor 20 Jahren mitgegründet. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Aus Chemnitz in die Welt
Von Matthias Zwarg
Am Sonntag feiert die Rudolf-Kempe-Akademie mit einem Konzert ihren 20. Geburtstag. Junge Musikerinnen und Musiker können hier unter professioneller Leitung Erfahrungen im Orchesterbetrieb sammeln.

Rudolf Kempe, 1910 in Dresden geboren, 1976 in Zürich gestorben, war einer der weltweit gefragtesten Dirigenten seiner Zeit. Von 1945 bis 1948 erwarb er sich als Generalmusikdirektor in Chemnitz große Verdienste um den Wiederaufbau des Musiklebens in der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Dirigent, der selbst als Orchestermusiker begonnen...
