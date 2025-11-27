Aus für den Mittelaltermarkt: Chemnitzer Weihnachtsmarkt verliert beliebte Händler

Überraschende Nachricht kurz vor dem Start des Chemnitzer Weihnachtsmarktes: Der Mittelaltermarkt auf der Inneren Klosterstraße findet 2025 das letzte Mal statt. Was sind die Hintergründe?

20 Jahre lang gab es auf der Inneren Klosterstraße im Advent mittelalterliche Musik, Handwerk und Speisen. Das ist nun vorbei. Laut der Agentur, die den Markt bislang organisierte, wird der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden.