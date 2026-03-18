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Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen.
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen. Foto: Harry Härtel
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung.
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung. Foto: Harry Härtel
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen.
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen. Foto: Harry Härtel
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung.
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung. Foto: Harry Härtel
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Chemnitz
Ausfälle bei City Bahn auch am Donnerstag: Lkw reißt Tram-Oberleitung in Chemnitz herunter
Redakteur
Von Erik Anke
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Sowohl der Tram- als auch der Autoverkehr ist aufgrund des Unfalls vor Ort zum Erliegen gekommen. Die Arbeiten dauern an. Laut City-Bahn fällt die C11 auch am Donnerstag aus.

Ein Lkw hat am Mittwochnachmittag eine Oberleitung der Straßenbahn auf der Annaberger Straße in Chemnitz beschädigt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht aufgeklärt. Die Kreuzung Annagerber Straße/Werner-Seelenbinder-Straße für Reparaturen an der Oberleitung gesperrt. Der Vorfall...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 16:29 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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