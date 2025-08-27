Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ausschreitungen von 2018 in Chemnitz: Warum die Angeklagten freigesprochen wurden

Nach einem Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September 2018 kam es zu Ausschreitungen.
Nach einem Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September 2018 kam es zu Ausschreitungen. Bild: Andreas Kretschel
Nach einem Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September 2018 kam es zu Ausschreitungen.
Nach einem Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September 2018 kam es zu Ausschreitungen. Bild: Andreas Kretschel
Chemnitz
Ausschreitungen von 2018 in Chemnitz: Warum die Angeklagten freigesprochen wurden
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Prozess gegen vier junge Männer, die am 1. September 2018 an gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz beteiligt gewesen sein sollen, endete am Mittwoch ohne Verurteilungen.

Die vier Angeklagten kommen ohne Strafe davon. Dreimal Freispruch und einmal Verfahrenseinstellung, so lautet das Urteil im zweiten von drei Prozessen um die Ausschreitungen vom 1. September 2018 in Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.07.2025
4 min.
Chemnitzer Ausschreitungen 2018: 13 Prozesstage, 52 Zeugen – welche Beweise vorliegen
Die vier Angeklagten und ihre Verteidiger beim Start des Prozesses im Sitzungssaal am Landgericht Chemnitz.
Seit zweieinhalb Monaten wird am Landgericht gegen vier Männer verhandelt, die sich am 1. September 2018 an Ausschreitungen beteiligt haben sollen. Nun ist die Beweisaufnahme abgeschlossen.
Erik Anke
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
17:00 Uhr
4 min.
Freisprüche nach Chemnitzer Ausschreitungen 2018: Kapitulation oder Stärkung des Rechtsstaates?
Am 1. September 2018, einem Samstag, nahmen zehntausende Menschen an verschiedenen Demonstrationen in Chemnitz teil.
Opferverbände klagen über die lange Verfahrensdauer und fehlende Gerechtigkeit. Die Verteidiger loben dagegen die sachliche und unpolitische Verfahrensführung der Kammer. Sind die Erwartungen an die Justiz zu hoch?
Erik Anke
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel