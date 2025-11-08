Ausstellung in Chemnitz zeigt Städte im Wandel

Das Industriemuseum bietet derzeit nicht nur Einblicke in Chemnitzer Historie, sondern schaut auch, wie die Industrialisierung andere Städte verändert hat.

Chemnitz. Wie hat sich Chemnitz seit der Industrialisierung entwickelt? Teils überraschende Einblicke in diesen Bereich der Stadthistorie bietet die Ausstellung „Tales of Transformation“, die derzeit im Industriemuseum an der Zwickauer Straße gezeigt wird. Chemnitz gab den Startschuss für die Industrialisierung in Sachsen und entwickelte sich zum „sächsischen Manchester“. Doch diese „Manchester“ finden sich in ganz Europa und zeigen, dass Chemnitz mit seinen Herausforderungen nicht allein ist: das französische Manchester Mulhouse, das finnische Tampere, das bulgarische Gabrovo, das polnische Lodz und das namensgebende Manchester in Nordengland. Wie geht man dort mit dem industriekulturellen Erbe um? Welche Strategien haben die Städte für ihre Zukunft? Es gibt Geschichten von Menschen zu entdecken, die die Industriebauten des 19. Jahrhunderts mit neuem Leben füllen. Da werden Gießereien zu Universitäten, Spinnmühlen zu Luxus-Lofts und Fabrikhallen zu Atelierhäusern. (gp) Foto: Ulf Dahl

Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen sowie zum Begleitprogramm der Ausstellung stehen im Internet. www.industriemuseum-chemnitz.de