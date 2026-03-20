Auto fährt Kind in Chemnitz an

Chemnitz
Es ist ein Szenario, vor dem oft gewarnt wird: Am Straßenrand stehen Autos, der Bürgersteig ist möglicherweise schwer einsehbar und dann läuft ein Kind auf die Straße.
Am Donnerstag-Nachmittag hat ein Auto einen Jungen im Chemnitzer Stadtteil Gablenz angefahren. Der Sechsjährige rannte laut Polizei zwischen parkenden Fahrzeugen hervor auf die Ernst-Enge-Straße. Gleichzeitig fuhr ein VW über diese Straße in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße. Obwohl die 21-jährige Fahrerin sofort bremste, stieß der VW mit...
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