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Parkende Autos am Strassenrand.
Parkende Autos am Strassenrand. Symbolfoto: picture alliance/SvenSimon
Parkende Autos am Strassenrand.
Parkende Autos am Strassenrand. Symbolfoto: picture alliance/SvenSimon
Chemnitz
Auto fährt Kind in Chemnitz an
Von Silas Andrick
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Es ist ein Szenario, vor dem oft gewarnt wird: Am Straßenrand stehen Autos, der Bürgersteig ist möglicherweise schwer einsehbar und dann läuft ein Kind auf die Straße.

Am Donnerstag-Nachmittag hat ein Auto einen Jungen im Chemnitzer Stadtteil Gablenz angefahren. Der Sechsjährige rannte laut Polizei zwischen parkenden Fahrzeugen hervor auf die Ernst-Enge-Straße. Gleichzeitig fuhr ein VW über diese Straße in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße. Obwohl die 21-jährige Fahrerin sofort bremste, stieß der VW mit...
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