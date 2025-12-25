Auto prallt in Chemnitz gegen Baum: 80-Jähriger wird schwer verletzt

Am Morgen des 25. Dezember hat es auf der Erfenschlager Straße einen schweren Unfall gegeben. Wie es dazu kam.

Auf der Erfenschlager Straße in Richtung Stadtzentrum von Chemnitz hat sich am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage von „Freie Presse“ bestätigte, war gegen 9.15 Uhr ein Mann mit seinem Audi gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Der 80-Jährige wurde von den Rettungskräften...