Auto wird gegen Hauswand geschleudert: Zwei Verletzte in Chemnitz

Am Donnerstag krachten zwei Autos in Reichenbrand zusammen. Es gab Verletzte und hohen Sachschaden. Die Straße musste gesperrt werden.

Auf der Hohensteiner Straße im Chemnitzer Stadtteil Reichenbrand hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren zwei Autos (ein Renault und ein BMW Mini) in den Unfall involviert. Es habe zwei verletzte Personen gegeben, so eine Sprecherin. Beide Fahrzeuge mussten...