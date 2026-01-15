MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Auto wird gegen Hauswand geschleudert: Zwei Verletzte in Chemnitz

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Bild: Jan Haertel
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Auto wird gegen Hauswand geschleudert: Zwei Verletzte in Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag krachten zwei Autos in Reichenbrand zusammen. Es gab Verletzte und hohen Sachschaden. Die Straße musste gesperrt werden.

Auf der Hohensteiner Straße im Chemnitzer Stadtteil Reichenbrand hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren zwei Autos (ein Renault und ein BMW Mini) in den Unfall involviert. Es habe zwei verletzte Personen gegeben, so eine Sprecherin. Beide Fahrzeuge mussten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
13.01.2026
1 min.
71-jährige Autofahrerin stößt beim Überholen in Gesau frontal mit anderem Wagen zusammen
Zwei Autos waren nach einem Unfall in Gesau abschleppreif.
Bei dem Unfall im Glauchauer Ortsteil hat die 71-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Wie es dazu kam.
Lutz Kirchner
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
25.12.2025
1 min.
Auto prallt in Chemnitz gegen Baum: 80-Jähriger wird schwer verletzt
Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Am Morgen des 25. Dezember hat es auf der Erfenschlager Straße einen schweren Unfall gegeben. Wie es dazu kam.
Denise Märkisch
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
Mehr Artikel