  • Autobahn-Gesellschaft kündigt Ausbau der A72-Raststätte „Am Neukirchener Wald“ an

Die A-72-Raststätte „Am Neukirchener Wald" soll ausgebaut werden.
Die A-72-Raststätte „Am Neukirchener Wald“ soll ausgebaut werden. Bild: Symbolbild: p365.de - stock.adobe.com
Die A-72-Raststätte „Am Neukirchener Wald“ soll ausgebaut werden.
Die A-72-Raststätte „Am Neukirchener Wald“ soll ausgebaut werden. Bild: Symbolbild: p365.de - stock.adobe.com
Chemnitz Umland
Autobahn-Gesellschaft kündigt Ausbau der A72-Raststätte „Am Neukirchener Wald“ an
Redakteur
Von Julia Grunwald
Der Ausbau soll frühestens 2029 beginnen. Die ersten vorbereitenden Arbeiten werden aber bereits ab Januar in Neukirchen und Jahnsdorf zu sehen sein.

Die Raststätte „Am Neukirchener Wald“ an der A 72 soll ausgebaut werden. Das hat die Autobahn-Gesellschaft des Bundes bekanntgegeben. Fest steht bisher nur, dass die Parkplätze und die WC-Anlagen in beiden Fahrtrichtungen erweitert werden sollen. Passieren wird das frühestens 2029. „Wir befinden uns aktuell noch in einem sehr frühen...
