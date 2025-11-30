Autobahn-Gesellschaft kündigt Ausbau der A72-Raststätte „Am Neukirchener Wald“ an

Chemnitz Umland
Der Ausbau soll frühestens 2029 beginnen. Die ersten vorbereitenden Arbeiten werden aber bereits ab Januar in Neukirchen und Jahnsdorf zu sehen sein.
Die Raststätte „Am Neukirchener Wald“ an der A 72 soll ausgebaut werden. Das hat die Autobahn-Gesellschaft des Bundes bekanntgegeben. Fest steht bisher nur, dass die Parkplätze und die WC-Anlagen in beiden Fahrtrichtungen erweitert werden sollen. Passieren wird das frühestens 2029. „Wir befinden uns aktuell noch in einem sehr frühen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.