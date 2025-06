Autodiebe bauen Unfall auf A72 bei Chemnitz

Die zwei Männer versuchten noch zu flüchten. Die Polizei schnappte sie aber. Was passiert ist.

Am Mittwochnachmittag gab es einen spektakulären Vorfall auf der A72 in Höhe der Abfahrt Rottluff. Ein offenbar gestohlener Mercedes AMG landete gegen 16.45 Uhr in der Leitplanke. Laut Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz hatte die Nürnberger Polizei die Kollegen in Sachsen darüber informiert, dass der Wagen gestohlen ist und die Diebe...