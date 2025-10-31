Autoeinbrüche in Chemnitz häufen sich

Chemnitz
In den vergangenen Wochen wurden in Chemnitz immer wieder Autos aufgebrochen, um daraus Wertsachen zu stehlen.
Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Autos in Chemnitz aufgebrochen, um daraus Wertsachen zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Diebe zuletzt auf der Reineckerstraße im Stadtteil Gablenz die Fensterscheibe eines abgestellten Seats eingeschlagen und aus dem Inneren Münzgeld, eine Brille und einen Schlüsselbund im Wert von...
